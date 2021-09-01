Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжает гореть лес на территории Пышминского и Первоуральского городских округов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Yarnews.net Лесной пожар

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Крупный лесной пожар (3395 га) продолжает идти в Пышминском ГО. А в Первоуральском ГО площадь возгорания почти в два раза меньше — 1625 га.

Всего в регионе действуют 37 природных пожаров общей площадью 7213,9 га. «Из них локализованы 28 [пожаров] на площади 6786,3 га», — уточнили в департаменте. За сутки удалось потушить 22 пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели потушили крупный пожар у деревни Хомутовка (Свердловская область).