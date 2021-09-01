Москва, 1 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В армейских международных играх АрМИ-2021 приняли участие 140 представительниц прекрасного пола из 23 стран мира, что является рекордом за всё историю игр. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Российская команда

Если ранее девушки состязались вне основной программы, то с этого года «слабый пол» соревновался в семи конкурсах АрМИ наравне с другими военнослужащими. О желании девушек ни в чём не уступать своим коллегам-мужчинам во время открытия конкурса «Страж порядка» в Сербии заявила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Татьяна Шевцова «Девушки-военнослужащие показывают высокие результаты на Армейских международных играх, а иногда и опережают мужчин».

Конкурсы, в которых девушки составили реальную конкуренцию мужчинам: «Армия культуры», «Военно-медицинская эстафета», «Воин мира», «Уверенный прием», «Верный друг», «Полевая кухня» и «Снайперский рубеж». География конкурсов с женским участием: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Армения и Алжир.

Судейскую коллегию украшают женщины-арбитры из России, Сербии, Казахстана, Венесуэлы и Мьянмы.

Представительницам прекрасного пола также принадлежат три из 21 мирового рекорда, установленного в этом году на армейских играх. В стрельбе из стрелкового оружия два из них установили девушки из Узбекистана и один — девушка из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алжире прошла церемония закрытия и награждение участников конкурса «Верный друг» АрМИ-2021 (фоторепортаж).

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