Москва, 1 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Компания Hyundai планирует вывести на российский рынок электрическую модель Ioniq 5 в 2022 году. Об этом директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил в интервью ТАСС.

Hyundainews.com Hyundai Ioniq 5

Стоит отметить, что в Южной Корее и Евросоюзе данная модель уже продаётся. Базовая комплектация электрокара стоит 52,5 млн вон (около 3,3 млн рублей) и 41,9 тыс. евро около 3,6 млн рублей) соответственно.

В России автолюбителям предложат на выбор версии с задним и полным приводом. Заднеприводный вариант автомобиля комплектуется 170-сильным или 218-сильным электромотором. Вариант с приводом 4×4 получит двухмоторную установку общей производительностью 235 или 306 л. с.

Максимальный запас хода модели равен 480 км.

Ранее правительство РФ утвердило концепцию по развитию электротранспорта в России до 2030 года. Согласно документу, к 2023 году на российском предприятии «Автотор» в городе Калининград должна быть налажена сборка электрифицированных моделей Kia и Hyundai.

Читайте также: Hyundai выпустит компактный электрокар к 2023 году