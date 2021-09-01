Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В 2021 году в Петербурге в общей сложности будет открыто 12 новых школ, причем девять из них начали работу 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, поздравляя жителей региона с началом нового учебного года.

В школе

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«Они построены по самым высоким стандартам — с бассейнами и большими спортивными залами, хорошо оснащенными кабинетами, мастерскими и студиями», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в Петербурге «возведение жилых кварталов должно обязательно вестись с одновременным строительством социальных объектов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в школы Петербурга сегодня придут более 550 тысяч школьников, на 16,5 тысяч больше, чем в прошлом году.

«В День знаний начнут работу еще четыре центра цифрового образования. Откроется второй в городе кванториум. В ближайших планах — третий», — также сообщил Александр Беглов.

Он добавил, что образовательные учреждения подготовили к работе с соблюдением противоэпидемических мер.