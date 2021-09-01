Улан-Удэ, 1 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Бурятии в 2020/2021 учебном году по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования работали 472 организации. В школах обучалось 148,2 тыс. детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Министерство образования Республики Бурятия Средняя общеобразовательная школа №40 в Улан-Удэ

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Численность учителей составила 8,2 тыс. человек.

«По сравнению с предыдущим учебным годом численность учеников возросла на 3,3%, учителей — на 1,2%», — отметили в службе статистики.

Количество студентов в средних профессиональных учебных заведениях выросло на 5,8% и достигло 21,6 тыс. человек. В сфере высшего образования, напротив, зафиксировано снижение учащихся на 2,9% — до 20 тыс. студентов.