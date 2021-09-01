Барнаул, 1 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. По случаю Дня знаний, отмечаемого в России 1 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили жителей региона с праздником. В их обращении, в частности сказано:

ИА REGNUM 1 сентября

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«Качественное и доступное образование всегда будет важнейшим приоритетом государственной политики. Развитию этой отрасли в Алтайском крае уделяется большое внимание. С начала года в регионе идет строительство 8 школ и 15 детских садов, разрабатываются проекты для возведения еще 15 новых школ и четырёх детсадов. Чтобы дорога к знаниям была безопасной и комфортной, обновляется парк школьных автобусов.

Благодаря национальному проекту в образовательные организации поступает технологическое, компьютерное и мультимедийное оборудование, оснащаются спортивные залы и столовые. Все эти преобразования направлены на то, чтобы вы, ребята, учились с удовольствием, развивали свои способности и смогли определиться с будущей профессией. Желаем всем, кто учится и учит, здоровья, удачи, целеустремленности и благополучия!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Алтайского края в своеём телеграм-канале опубликовали сообщение о том, что во всех школах региона торжественные линейки проходят с соблюдением масочного режима и прочих мер профилактики коронавирусной инфекции. Однако тут же опубликованы фотографии, свидетельствующие об обратном.

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