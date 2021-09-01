Владикавказ, 1 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Северной Осетии умерли от COVID-19 и пневмонии большее число заболевших, чем в среднем по России. Показатель летальности с начала 2021 года составил в республике 5,6%. Такие данные привела в ходе заседания оперативного штаба руководитель Росздравнадзора по республике Ольга Давыдова.

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При этом она уточнила, что в среднем по России этот показатель составляет 4,3%. Что касается ситуации по заболеваемости COVID-19, то в последние недели отмечается некоторое снижение темпов прироста новых случаев заражения. Это отметил врио главы минздрава Сослан Тебиев, сообщив что в Северной Осетии снизилось число обращений с подозрением на заболевание и коечный фонд ковид-госпиталей остается свободным на 35%.

Однако снижение отмечается и в темпах вакцинации. Доля привитых в РСО-Алании составляет всего 24,2% при среднероссийском показателе 37,4%.