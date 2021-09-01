Москва, 1 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в День знаний более 500 первоклассников в Москве отмечают двойной праздник — первый день учёбы в школе и день рождения, сообщается на портале мэра столицы.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Первоклассники

По данным Управления ЗАГС, всего в Москве насчитывается около 3 тыс. детей дошкольного и школьного возраста, которые родились 1 сентября с 2003 по 2020 год. Более 2 тыс. детей из них учатся в школе.

Больше всего мальчиков, отмечающих день рождения 1 сентября, и которые сейчас учатся в школе, родились в 2009 и 2014 годах — 171 и 175 детей, больше всего девочек — в 2011 и 2012 годах — 195 и 199 детей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в новом учебном году 2021−2022 гг. в первый раз за парты сели 116 тысяч первоклассников.

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