Якутск, 1 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Доработанная модель «цифрового двойника» северного завоза в Якутии будет включать 600 населённых пунктов, 1500 единиц транспорта, 65 портов, 200 аэропортов и 35 поставщиков. Количество предлагаемых маршрутов — более 2000, пишет ArcticPost.

Belomortrans.ru Северный завоз

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Оптимизированная модель новой схемы северного завоза пока ещё находится в разработке, уточнил Директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

«На основе большого массива данных «цифровой двойник» сможет обеспечить прозрачность северного завоза, дать ответы на вопросы, какие конкретно инфраструктурные объекты и где необходимо создать, как оптимизировать логистические потоки при различных сценариях, например, при условии строительства Ленского моста, при усиленном задействовании Северного морского пути, при формировании возможностей обратного «вывоза» металлолома в рамках программы «Чистая Арктика», при использовании новой контейнерной линии или беспилотного транспорта», — отметил он.

Предполагается, что наличие цифровой схемы доставки продуктов и топлива в труднодоступные населённые пункты республики позволит снизить стоимость этих работ. Среди бонусов такого подхода также снижение рисков сбоя при доставке, расширение ассортимента товаров и повышение продовольственной и энергетической безопасности на отдалённых территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, северный завоз в Якутии осложняет отсутствие нормативно-правового регулирования и централизованной системы планирования и контроля. Ещё одной проблемой является дефицит финансовых средств — ежегодно операторы расходуют на северный завоз 30−35 млрд рублей, из них около 65% это кредитные ресурсы, доля которых постоянно увеличивается.