Джакарта, , 09:44 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял верительные грамоты от четырех чрезвычайных и полномочных послов дружественных стран, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Глава государства встретился с послами Эквадора, послом Австралии, послом Ирландии и послом Мавритании.

Церемония проходила при строгом соблюдении медицинского протокола. Во время церемонии также был исполнен национальный гимн Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Верховного лидера Ирана по делам хаджа и паломничества заявил на встрече с послом Индонезии в Тегеране, что Иран готов поделиться своим опытом в области хаджа.

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