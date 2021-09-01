Джакарта, 1 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял верительные грамоты от четырех чрезвычайных и полномочных послов дружественных стран, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства встретился с послами Эквадора, послом Австралии, послом Ирландии и послом Мавритании.

Церемония проходила при строгом соблюдении медицинского протокола. Во время церемонии также был исполнен национальный гимн Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Верховного лидера Ирана по делам хаджа и паломничества заявил на встрече с послом Индонезии в Тегеране, что Иран готов поделиться своим опытом в области хаджа.