Озёрск, Челябинская область, 1 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Житель Озёрска Челябинской области доверился мошенникам и потерял почти 6 млн рублей. Об этом сообщает областной главк полиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Гражданин 1962 года рождения пояснил стражам порядка, что увидел в интернете объявление о дополнительном заработке с помощью вложения денег в акции. Он зарегистрировался на платформе и затем с ним связался якобы менеджер, который предложил заработать. Делать это якобы нужно было на биржевой платформе. Также мужчине помогли установить на телефон приложение удалённого доступа и убедили, что чем больше денег тот вложит, тем больше будет прибыль.

Челябинец поверил мошенникам и оформил несколько кредитов, а также перевёл свои сбережения. А когда решил вывести их, то его счёт заблокировали. Размер убытка составил 5,735 тыс. рублей. Мошенникам теперь грозит до десяти лет колонии. Правда, вначале их нужно найти.