Воронеж, 1 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Школа, построенная по совместному проекту Республики Белоруссия и Российской Федерации, открылась в посёлке Стрелица Семилукского района Воронежской области 31 августа. В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Белоруссия в Российской Федерации Владимир Семашко, губернатор Воронежской области Александр Гусев, заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Гордеев, сообщили в пресс-службе облправительства.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Церемония открытия школы

Трёхэтажное здание школы на 520 мест построено по совместному проекту Республики Белоруссия и Воронежской области. Здание школы состоит из двух функциональных корпусов: учебного и общественного, которые смежно связаны вестибюльным блоком, здание оборудовано газовой котельной, гаражом на два школьных автобуса. Для занятий спортом здесь предусмотрены универсальная комплексная спортплощадка, теннисный корт, площадка для спортивных игр с оборудованием, спортивный и гимнастический залы. Есть также студия хореографии, обеденный зал с пищеблоком, помещение для кружковых занятий, актовый зал на 370 мест, а для группы продленного дня создано отдельное классное помещение и спальня. В школе создан музей российско-белорусской дружбы.

«Мы договорились еще о трех объектах и, уверен, что этим наше сотрудничество не закончится, и это будет перерастать в развитие экономических связей», — сказал на церемонии открытия Александр Гусев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Белоруссия в Российской Федерации Владимир Семашко отметил, что школа была построена в рекордные сроки, меньше чем за год. Новая школа в три раза больше по площади, чем старая школа посёлка.

В ходе церемонии открытия школы Александр Гусев вручил директору школы Светлане Федосеевой сертификат на два новых школьных автобуса, представители белорусской делегации подарили школе трактор для уборки территории. Кроме того, в селе Семилуки состоялась церемония установки памятного знака на месте строительства еще одной новой совместной школы на 500 мест и детсада на 220 мест, строительство планируется завершить в течение двух лет.