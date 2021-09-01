Самара, 1 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Разобраться в ситуации со сносом бывшего детского сада в Самаре и заняться возвратом его в систему образования поручил чиновникам глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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Во время прямого эфира к Азарову обратились местные жители, которые сообщили, что здание бывшего детского сада в г. Самаре по улице Промышленности планируют демонтировать и построить на его месте высотное здание.

«Попросил главу города повнимательнее разбираться в ситуации. Там действительно предлагали выкуп владельцам, однако не договорились о цене. В итоге владельцы стали искать других покупателей для этого здания. По моему мнению, его вполне можно вернуть. Если у кого-то в планах снести здание и что-то там построить, просто этого не допустим. Если собственник снесет здание, никакого жилья он там не построит и никому эту площадку не продаст, потом что целевое назначение этого участка определено — это образовательное учреждение. Главу города нацелил на поиск конструктивного решения», — приводит пресс-служба слова Азарова.