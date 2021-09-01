Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Соглашение с военно-воздушными силами Южной Кореи о формировании совместного консультативного органа по космической политике заключили космические силы США. Об этом 1 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Космос Nasa.gov

Указывается, что, по данным портала SpaceNews, указанное соглашение 27 августа подписали в ходе встречи начальник штаба ВВС Южной Кореи генерал Пак Ин Хо и генерал Космических сил США Джон Реймонд. При этом встреча проходила на базе Космических сил США Петерсон в Колорадо-Спрингс в ходе визита Пак Ин Хо.

Также уточняется, что благодаря консультативному органу по космической политике стороны смогут вести обмен информацией о наблюдении за космосом и совершенствовать возможности совместных космических операций, а также будет способствовать налаживанию взаимодействия по противоракетной обороне.

Как сообщало ,ИА REGNUM 31 августа стало известно, что представители Южной Кореи и США обсудили вопросы, касающиеся возможности оказания гуманитарной помощи КНДР и возвращения Пхеньяна за стол переговоров.