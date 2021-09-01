В Тюмени открыли новую школу с учётом доступности для маломобильных детей
Тюмень, 1 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор 1 сентябряоткрыл новую школу в жилищном комплексе «Звёздный городок». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Оперативный штаб Тюменской области
Линейка в новой школе
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Школа № 48, рассчитанная на 1200 мест, была построена за два года. Её строительство началось в 2019 году. Общая площадь здания — 20,1 тыс. кв.м.
В школе, помимо учебных кабинетов, есть гимнастический зал, обеденный зал на 600 человек. Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных школьников — предусмотрены мнемосхемы в фойе, тактильно-контрастные указатели, лифты, пандусы, специальные санузлы.