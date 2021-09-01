Ульяновск, 1 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских поздравил всех с Днём знаний и вспомнил школьные годы, в том числе о том, как была получена «первая и последняя единица». Об этом руководитель региона написал на своей странице в «Фейсбуке».

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских

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Алексей Русских приложил к посту свою школьную фотографию, отметив, что он учился в школе № 5 в Ижевске, от которой «остались самые тёплые воспоминания». Он поблагодарил учителей «за принципиальность и требовательность», признавшись, что «некоторые уроки запомнил навсегда, особенно жизненные».

В частности, он вспомнил, как в младших классах опоздал на урок и классный руководитель «велела стоять у двери до конца» занятия:

«Стех пор терпеть не могу опаздывать. А моя первая и последняя единица, которую мне как-то раз влепили по географии, научила всегда идти вперёд и не сдаваться».

Врио губернатора также отмечает, что среднюю школу он окончил с золотой медалью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 412 школах будут учиться около 124 тыс. учеников, в том числе впервые за парты сядут 14 тыс. первоклассников. В новом учебном году откроется 61 центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Напомним, что ранее в регионе проверили 422 школьных автобусных маршрута. По итогам обследования на ряде участков сделан ямочный ремонт, дополнительно установлены дорожные знаки, вырублены кустарники, а также проведены другие работы.