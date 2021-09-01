Владивосток, 1 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, как и ожидалось, 1 сентября прибыл во Владивосток.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

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Президентский самолёт Ил-96−300 приземлился в аэропорту Владивостока, сообщает «Россия 24».

Предполается, что уже в 17:00 по местному времени Владимир Путин прибудет в детский лагерь «Океан».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне приезда во Владивосток президента РФ в центре столицы Дальнего Востока в нескольких местах на автодорогах образовались огромные провалы.