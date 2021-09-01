Ярославль, 1 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков обвинил ярославские власти в фальсификации пуска газа в деревне Воробино Ярославского района. Видеозапись на эту тему появилась в социальных сетях на странице партии «Справедливая Россия» в Ярославской области.

Yarregion.ru Пуск газа в Воробино

По словам депутата, в мае новый газопровод до деревни был торжественно открыт, а газа нет до сих пор.

«Приехали представители правительства области, глава Золотников. Торжественно открывали так называемую бесплатную газификацию. Старосте деревне доверили открыть, она ленточку перерезала, открывала газ. А потом вдруг газа нет. И тут жители мне рассказали анекдот. Оказывается, в трубе был балонный газ. Туда вмонтировали баллон, как на Олимпиаде, несколько минут он погорел, потом начальство уехало, и людей оставили с обманом, с жульничеством», — рассказал депутат.

В администрации Ярославского района заявление депутата опровергли. Там рассказали, что газопровод введён в эксплуатацию, находится под давлением, газ в нём есть. Сейчас в деревне в стадии подключения находится 8 домовладений. При этом прокладка сетей внутри участков, установка газовых плит и отопительных котлов — ответственность собственника жилья. Он должен сделать проект, согласовать его, смонтировать оборудование, которое также нуждается в приёмке.

«8 собственников домовладений деревни Воробино направили в АО «Газпром газораспределение Ярославль» свои заявки на заключение договора о подключении к сетям газораспределения в текущем году. 8 заявителей, получив технические условия, проектируют и строят газопровод до дома и внутри его. Предъявляют технадзору и, далее, заключив договора с Газпромом, делают врезку и начинают потреблять газ. Остальные собственники, оценив свои финансовые возможности, приняли решение подать заявки на подключение в следующем году», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ярославского муниципального района.

Такую же информацию предоставили и в правительстве Ярославской области. Когда домовладельцы смонтируют сети внутри участков и домов, получат разрешение, газ будет пущен. Просто этот процесс занимает некоторое время. Что же касается символической церемонии, она по технике безопасности всегда происходит с использованием баллонного газа, а не газа из трубы.

«Что касается факела и баллонного газа. При торжественных церемониях не подключают символическую горелку к действующему газопроводу, оборудованию, так как это является внесением изменений в конструкцию оборудования и не может гарантировать его стабильную работу в рамках действующих режимов», — добавили в правительстве Ярославской области.

Газопровод Туношна — Воробино был построен в 2021 году по региональной программе газификации, он позволит обеспечить газом около 200 домовладений в Воробине, Туношне и посёлке Волга.