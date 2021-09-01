Ярославские власти опровергли заявление депутата о фальсификации пуска газа
Ярославль, 1 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков обвинил ярославские власти в фальсификации пуска газа в деревне Воробино Ярославского района. Видеозапись на эту тему появилась в социальных сетях на странице партии «Справедливая Россия» в Ярославской области.
По словам депутата, в мае новый газопровод до деревни был торжественно открыт, а газа нет до сих пор.
В администрации Ярославского района заявление депутата опровергли. Там рассказали, что газопровод введён в эксплуатацию, находится под давлением, газ в нём есть. Сейчас в деревне в стадии подключения находится 8 домовладений. При этом прокладка сетей внутри участков, установка газовых плит и отопительных котлов — ответственность собственника жилья. Он должен сделать проект, согласовать его, смонтировать оборудование, которое также нуждается в приёмке.
Такую же информацию предоставили и в правительстве Ярославской области. Когда домовладельцы смонтируют сети внутри участков и домов, получат разрешение, газ будет пущен. Просто этот процесс занимает некоторое время. Что же касается символической церемонии, она по технике безопасности всегда происходит с использованием баллонного газа, а не газа из трубы.
Газопровод Туношна — Воробино был построен в 2021 году по региональной программе газификации, он позволит обеспечить газом около 200 домовладений в Воробине, Туношне и посёлке Волга.