Калуга, 1 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Калуге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего начальника отделения службы судебных приставов по Ленинскому округу, обвиняемого в совершении мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения. Об этом 1 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области. Преступление было выявлено сотрудниками отделения собственной безопасности УФССП России по Калужской области.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области Судебный пристав

По версии следствия, обвиняемый в марте 2021 года путём обмана и злоупотребив доверием должника по исполнительному производству, используя свои должностные полномочия, под предлогом оплаты исполнительского сбора, который фактически оплачивать он не собирался, получил от потерпевшего около 50 тыс. рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. При этом пристав выдал потерпевшему подложный документ о перечислении полученных денежных средств в бюджет и вынес постановление об отмене исполнительского сбора.

За данное преступление судебному приставу из Калуги грозит до шести лет лишения свободы.