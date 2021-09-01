Москва, 1 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Товарооборот Москвы и Италии за первые шесть месяцев 2021 года вырос на 32,8%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

В абсолютных величинах размер товарооборота между Москвой и Италией достиг 7,5 млрд долларов США. Причем значительную роль в росте сыграл несырьевой неэнергетический экспорт столицы, который за первую половину 2021 года составил 647,58 млрд долларов. Эта цифра в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

«На его долю приходится 13,3% от совокупного экспорта Москвы на итальянский рынок. Драйвером несырьевых неэнергетических поставок в Италию стал экспорт промышленной продукции, который в первом полугодии этого года увеличился до 639,48 млн долларов США, в то время как в соответствующем периоде 2020 года он составлял всего лишь 181,10 млн долларов США», — сказал вице-мэр.