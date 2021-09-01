Новосибирск, 1 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Сегодняшнего объёма строительства школ не хватает на то, чтобы закрыть дефицит мест в школах в быстрорастущих микрорайонах Новосибирской области. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил губернатор региона Андрей Травников.

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«Для решения этой остросоциальной проблемы темпы надо увеличить двукратно. Правительство Новосибирской области старается участвовать во всех профильных программах, привлекать ресурсы федерального бюджета. В этом году мы активно стартуем в новой программе, которую реализует правительство РФ совместно со Внешэкономбанком. Это программа строительства школ на условиях концессии. Таким образом, на территории Новосибирской области будут реализовываться сразу две федеральные программы: строительство по госзаказу в рамках нацпроекта, и вторая — строительство совместно с ВЭБ», — сказал Травников.

По мнению главы региона, это позволит уже в следующем году вдвое увеличить число вводимых школ по сравнению с нынешними темпами.