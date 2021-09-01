Тольятти, Самарская область, 1 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. АвтоВАЗ начал патентовать элементы салона рестайлинговой Lada Vesta FL. Патентные изображения размещены в базе данных Роспатента.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

Автокомпания регистрирует: салонные дверные ручки, поручни, а также обрамление щитка приборной панели. Кроме того, в базе Роспатента есть документы на регистрацию консоли «приборки» в двух вариантах (с местом под магнитолу и с нишей под систему мультимедиа).

В документах не указано, для какой модели предназначены эти элементы. При этом сопоставление изображений деталей с ранее опубликованными фотографиями салона рабочих прототипов модели указывает на то, что эти детали от Vesta FL.

На авторынок модернизированная Vesta FL выйдет только в 2022 году.

Ранее глава компании АвтоВАЗ Николя Мор на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF) сообщил, что в 2027—2028 годах АвтоВАЗ может запустить выпуск моделей Lada с электрическим силовым агрегатом.

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