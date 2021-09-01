Барнаул, 1 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей получат 730 тысяч пенсионеров. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Борис Трофимов.

Деньги

По его словам, право на финансовую поддержку получат все работающие и неработающие пенсионеры независимо от вида пенсий.

«Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывают при определении его права на получение иных выплат или при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных как федеральным, так и региональным законодательством. Стоит отметить, что на эти выплаты не может быть обращено взыскание по исполнительным документам», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о том, что российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей, ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Единороссы настояли на том, чтобы средства пенсионерам поступили до конца текущей недели. Контроль осуществляют через штабы общественной поддержки.

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