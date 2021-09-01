В Перми застройщика уличили в экологических нарушениях
Пермь, 1 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Перми в отношении застройщика возбудили административное дело за нарушение требования законодательства об охране окружающей среды, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, при возведении многоквартирного дома на стройплощадке был разбросан строительный мусор — отходы пленки, пенопласта, дерева, бумаги, картона, рубероида. Кроме того, зафиксирована эксплуатация скважины для добычи подземных вод при отсутствие необходимой лицензии.
Возбуждено административное производство за несоблюдение требований в сфере охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления. Материалы направлены в Госинспекцию по экологии и природопользованию Пермского края.
В отношении застройщика могут возбудить еще одно административное дело — по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии на пользование недрами»). Материалы проверки направлены в минприроды для решения вопроса о наказании.