Пермь, 1 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Перми в отношении застройщика возбудили административное дело за нарушение требования законодательства об охране окружающей среды, сообщает краевая прокуратура.

Строительный мусор

По данным ведомства, при возведении многоквартирного дома на стройплощадке был разбросан строительный мусор — отходы пленки, пенопласта, дерева, бумаги, картона, рубероида. Кроме того, зафиксирована эксплуатация скважины для добычи подземных вод при отсутствие необходимой лицензии.

Возбуждено административное производство за несоблюдение требований в сфере охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления. Материалы направлены в Госинспекцию по экологии и природопользованию Пермского края.

В отношении застройщика могут возбудить еще одно административное дело — по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии на пользование недрами»). Материалы проверки направлены в минприроды для решения вопроса о наказании.