Сухум, 1 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Руководство госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и руководители районов республики в ходе совещания постановили, что купальный сезон в Абхазии будет закрыт 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Mari_555 Абхазия

Сообщается, что решение принято в связи природными факторами. К этому времени остывает температура воды в море, а также из-за частых штормов образуются высокие волны. Это делает купание в море опасным.

По данным пресс-службы, после завершения купального сезона будет прекращена работа спасателей на пляжах, а также уберут ограничительные буи купальной зоны.

«МЧС Абхазии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде и правил безопасной эксплуатации маломерных судов в период и после официального закрытия купального сезона», — говорится в сообщении.

Напомним, в минтуризма Абхазии в начале летнего сезона прогнозировали, что республику посетят 1,5 млн туристов. В этом году ожидается, что будет установлен рекорд по числу иностранных гостей за 30 лет.