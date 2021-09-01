Кито, 1 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо выставил на продажу президентский самолёт Embraer EMB-135-BJ. Об этом сообщает Prensa Latina.

Samurai Juan Гильермо Лассо

В декрете, подписанном Лассо, отмечается, что данный шаг необходим для экономии государственных средств, поскольку требуется «ликвидировать активы» эквадорского бюджета, которые не являются эффективными.

Отмечается, что до момента продажи самолёта пользоваться им можно будет лишь в исключительных случаях, а соответствующее решение будет принимать администрация президента Эквадора.