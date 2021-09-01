Кызыл, 1 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В школах Тувы 1 сентября торжественные линейки прошли у учеников первых и одиннадцатых классов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, из-за сложной эпидситуации, родителей на линейки не пустили.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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По предварительным данным, за парты в в новом учебном году сели более 73,8 тыс. учащихся. Впервые в школу пошли почти 7,2 тыс. первоклассников.

С началом учёбы школьников и учителей поздравил врио главы республики Владислав Ховалыг. По его словам, 1 сентября символизирует начало трудового периода после летних каникул и отпусков.

«Надеюсь, что новый учебный год приблизит вас к заветной цели. Учитесь, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к вершинам знаний и новым открытиям!» — отметил он.

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