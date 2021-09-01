Ливерпуль, Великобритания, 1 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Венесуэльский нападающий Хосе Саломон Рондон стал игроком английского футбольного клуба «Эвертон». Об этом 1 сентября сообщается на сайте клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что Рондон перешёл в «Эвертон» на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт с клубом.

«Я действительно рад вернуться в Английскую премьер-лигу. Меня переполняет гордость от того, что буду защищать цвета такого прославленного клуба, как «Эвертон», — сказал Рондон.

С 2019 года Рондон выступал за китайский клуб «Далянь Про», а вторую часть сезона 2020/21 он провёл в московском ЦСКА на правах аренды.

Кроме того, в России он также выступал за «Рубин» (2012−2014) и «Зенит» (2014−2015), а в Англии играл за «Вест Бромвич Альбион» (2015−2018) и «Ньюкасл Юнайтед» (2018−2019).