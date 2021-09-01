Ханты-Мансийск, 1 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 150 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (54 случая), сообщает 1 сентября региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 147 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 1 сентября в Югре зарегистрировано 70 696 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 67 020 человек, 1063 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).