Хабаровск, 1 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. На торжественной линейке в школе №76 Хабаровска для первоклассников показали непривычное для такого торжественного момента шоу — перед детьми выступила полураздетая девушка с неоднозначным танцем.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Танец как ритуал

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На своей странице в соцсетях shok_khv27 опубликовал видео со школьной линейки, на котором девушка танцует под известную песню группы «Наутилус Помпилиус»: «Ты снимаешь вечернееплатье, стоя лицомк стене, и я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине…»

В этот момент танцовщица скинула «крылья-оперение», после чего осталась полуобнажённой и продолжила откровенный танец.

https://www.instagram.com/p/CTQrp-ooV8s/

Подписчики этим видео шокированы. Свои комментарии они оставили под постом, где откровенно назвали такой концерт «практически стриптизом» и предположили, что директор школы в скором времени лишится должности.

При этом ранее на этой же странице пользователь выложил видео с обшарпанными партами в этой школе.

https://www.instagram.com/tv/CTQyqIWo0Ka/

«76-я прям жжет сегодня», — написала valyushka_goncharova.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске в гимназии №1 имени Пушкина расписание школьных занятий составили так, что ученики должны были учиться с 08:30 до 18:00. Губернатор региона потребовал скорректировать расписание в соответствии с нормами СанПиНа.