Москва, 1 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Власти Москвы с начала 2021 года выделили более 11 га земель для развития железнодорожной инфраструктуры. Земли безвозмездно переданы в аренду ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»), сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа станции МЦД-2 «Остафьево»

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2020 году город выделил РЖД 263 земельных участка площадью 21,46 га, а с начала 2021 года — 66 земельных участков площадью 11,6 га.

Для строительства новых транспортных линий и пересадочных узлов выделено 27 территорий на северо-западе столицы, 18 — на юго-востоке, девять — в центре, четыре — на северо-востоке, по три земельных участка — на западе и востоке, а также по одному — на севере и юге Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, новые железнодорожные пути будут проложены в Москве для запуска МЦД-4.

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