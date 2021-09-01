Кемерово, 1 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В 44 школах Кемеровской области сегодня, 1 сентября, открылись образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Ещё 26 таких цифровых лабораторий будут оборудованы до 10 сентября, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Adm-nao.ru Кабинет «Точка роста»

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Кроме того, в Кузбасском педагогическом колледже и Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме заработали инновационные лаборатории, где студенты будут осваивать педагогику, банковское дело, социальную работу, а также учиться работать в сфере красоты.

«В этом году по нацпроекту «Образование» в Кузбассе откроем 70 «Точек роста» для школьников из сельской местности и малых городов, 70 таких центров у нас уже работают. Дети могут углубленно изучать любимые предметы, заниматься наукой, творчеством, развивать таланты, определяться с будущей профессией, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Кроме того, до конца года в колледжах и техникумах откроем 28 инновационных мастерских, более 10 тысяч студентов смогут осваивать профессию на самом высоком уровне».

По официальным данным, на 2022 и 2023 годы в Кузбассе запланировано открытие ещё 145 «Точек роста» в школах малых городов и сельских территорий.