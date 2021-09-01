Ульяновск, 1 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Карсунском районе Ульяновской области произошла кража на территории очистных сооружений, которые в настоящее время не работают. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Труба

В полицию обратился представитель Языковского городского поселения Карсунского района. По его словам, с территории недействующих очистных сооружений похитили металлические трубы, ущерб оценивается в 30 тыс. рублей.

В ходе расследования под подозрение попали двое ранее судимых жителей Карсунского района. Предварительно правоохранители установили, что вечером они приехали на машине в рабочий посёлок Языково и, распилив две опорные пятиметровые трубы на территории очистных сооружений, отвезли в пункт приёма металла.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чердаклинском районе Ульяновской области были задержаны подозреваемые в краже с недействующего предприятия 12 электродвигателей. Ранее в Новоульяновске двое мужчин отпилили часть трубы из недействующей теплотрассы.