Уфа, 1 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Канал сбыта нелегального спиртного перекрыли в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба МВД РФ.

Nik Frey (niksan) Алкоголь

По предварительной информации, подозреваемый житель Оренбурга регулярно поставлял из Краснодарского края крупные партии 95-процентного этилового спирта.

«Официально жидкость закупалась для нужд медицинских организаций, однако на самом деле спирт по подложным документам перевозился в Башкирию и Татарию, а также в Челябинскую область. Далее нелегальный товар мелкооптовыми партиями сбывали гражданам, которые занимаются незаконным изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что стражи порядка выявили сеть сбыта этого товара в Башкирии. При этом нелегальные цеха, которые производили контрафактный алкоголь, и склады с готовой продукцией также были обнаружены и в других субъектах РФ.

«В результате проведенной операции в Башкирии и Оренбургской области у участников организованной группы изъято около 20 тонн спиртосодержащих жидкостей, а также транспортные средства, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии задержали девятерых подозреваемых в незаконном обороте спирта и спиртосодержащей продукции.

«Предполагаемый лидер и участники организованной группы дали признательные показания, в отношении них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается», — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.