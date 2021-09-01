Сеул, 1 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз темпов экономического роста Южной Кореи в 2021 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

Kenny J Lee Южная Корея

Согласно опубликованным данным, темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 4%, что на 0,5% больше по сравнению с майским прогнозом.

Ожидается, что темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 3,2%, что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Эксперты отметили, что восстановление экономики Южной Кореи в основном поддерживается экспортом. Росту экспортного показателя способствовало повышение мирового спроса на промышленные товары, в частности, электронику.

Представители агентства также подчеркнули, что темпы восстановления экономики напрямую зависят от темпов вакцинации населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ Южной Кореи сохранил прогноз темпов экономического роста Южной Кореи на уровне 4%.

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