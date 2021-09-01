Симферополь, 1 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В сумму более 12,4 млрд рублей оцениваются доходы коллективных мест размещения в Крыму за первое полугодие 2021 года, это в 4,4 раза больше показателей 2020 года. Об этом написал 1 сентября в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов, оценивая итоги работы туристической отрасти за восемь месяцев.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«По оценке Росстата, доходы от предоставляемых услуг средствами размещения за первое полугодие 2021 года превысили прошлогодние показатели аналогичного периода в 4,5 раза и составили свыше 14,2 млрд рублей. По данным УФНС, за первое полугодие 2021 года налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли превысили 2,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года», — написал Аксёнов.

Всего в августе 2021 года на территории Крыма гостей принимали более тысячи коллективных средств размещения общей вместимостью более 155 тысяч мест, средняя нагрузка составила более 82%, а в отдельных районах полуострова — до 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2021 года Крым посетили 7,2 млн туристов, это на 24% больше, чем за тот же период доковидного 2019 года. За лето 2021 года Крым посетили 5,2 млн туристов — в 1,5 раза больше, чем летом 2020 года, и на 15% больше, чем в 2019 году.