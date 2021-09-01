Налоговые поступления от туриндустрии Крыма за год выросли в полтора раза
Симферополь, 1 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В сумму более 12,4 млрд рублей оцениваются доходы коллективных мест размещения в Крыму за первое полугодие 2021 года, это в 4,4 раза больше показателей 2020 года. Об этом написал 1 сентября в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов, оценивая итоги работы туристической отрасти за восемь месяцев.
Всего в августе 2021 года на территории Крыма гостей принимали более тысячи коллективных средств размещения общей вместимостью более 155 тысяч мест, средняя нагрузка составила более 82%, а в отдельных районах полуострова — до 95%.
Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2021 года Крым посетили 7,2 млн туристов, это на 24% больше, чем за тот же период доковидного 2019 года. За лето 2021 года Крым посетили 5,2 млн туристов — в 1,5 раза больше, чем летом 2020 года, и на 15% больше, чем в 2019 году.