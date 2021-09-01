Пермь, 1 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Бывшему главе УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову предъявлено обвинение в совершении 40 преступлений, сообщает издание «Коммерсантъ».

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Бывшего главного пристава региона обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и особо крупном мошенничестве. Следствие полагает, что преступные деяния экс-чиновник совершил совместно с бывшим старшим судебным приставом отдела особых исполнительных производств. Следователи считают, что в случае мошенничеств Кожевников являлся организатором.

Инкриминируемые преступления связаны с реализацией схемы по обналичиванию средств на основе фальшивых данных в интересах коммерческих структур, которая действовала несколько лет. Обвиняемый вины не признает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Кожевников был задержан в июле 2019 года. Впоследствии меру пресечения смягчили и назначили запрет определенных действий.