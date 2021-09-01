Челябинск, 1 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 374 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 86 827 носителей. Выздоровели 74 967 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 7790 граждан. За сутки от этого заболевания скончались ещё 22 пациента.