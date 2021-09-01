Приамурье на VI ВЭФ делает ставку на туризм и сельское хозяйство
Благовещенск, 1 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Амурская область на VI Восточном экономическом форуме намерена углублять сотрудничество с Китаем, Индией, Японией, Германией. Ставки делают на сельское хозяйство и туризм, в том числе промышленный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе правительства региона.
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В рамках форума минсельзхоз Приамурья намерен подписать два соглашения. Одно — с ООО «Луч» о создании фермы на 2400 коров и более 15 тыс. тонн молока, второе — с компанией «Амурский партизан», в хозяйстве которой, как ожидается, 600 коров будут давать около 4 тыс. тонн молока. Туризм будут развивать по трём направлениям — экологический, промышленный и событийный.
Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум будет проходить во Владивостоке 2−4 сентября. Ожидается, что на форуме регион заключит соглашение о создании комплекса по сжижению газа с компанией ООО «Газпром гелий сервис».