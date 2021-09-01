Саратов, 1 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрирован 241 новый случай заражения коронавирусом, сообщает 1 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за минувший день пневмония диагностирована у 85 пациентов, с признаками ОРВИ — 156 человек. Всего выявили 81 072 случая заражения. Выздоровели с начала наблюдения 75 079 человек, за сутки — 256 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 95 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 71 человек, 31 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 564 423 человека.

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