Москва, 1 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Предложение переименовать Украину связано с неполноценностью этого государства и примитивными попытками решить его сложнейшие проблемы. Об этом член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков заявил 1 сентября RT.

Александр Киселев. Украинская хата. 1883

Сенатор прокомментировал идею команды украинского президента Владимира Зеленского переименовать свою страну в Русь-Украину. По его словам, в стране есть сложнейшие внутренние проблемы, и подобные инициативы — это совершенно примитивная попытка их решить.

В Киеве, добавил он, понимают неполноценность украинского государства как такового.

«Они такими заявлениями пытаются что-то исправить», — считает Цеков.

Однако руководству Украины следует восстановить отношения с Россией, общую историю, вернуть русскому языку статус государственного. Тогда у Украины появится шанс стать высокоразвитым демократическим государством, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предложить переименовать страну в Русь-Украину, чтобы «отобрать бренд «русские» у России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что можно использовать другой вариант — Укрусь.

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