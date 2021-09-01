Каракас, 1 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Оппозиция в Венесуэле заявила о своем участии в региональных выборах в Венесуэле, которые пройдут 21 ноября. Об этом 31 августа сообщила на пресс-конференции объединенная платформа венесуэльской оппозиции, передает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

"Заявляем национальному и международному сообществу о нашем участии в процессе региональных и муниципальных выборов 21 ноября 2021 года в рамках коалиции Круглого стола демократического единства», — говорится в заявлении оппозиционных сил страны.

Также в нем указывается, что оппозиция решилась начать борьбу за избирателей, несмотря на якобы наличие серьезных препятствий, которые могут оказаться препятствием для выражения воли венесуэльского народа

Отметим, указанное заявление сделано по итогам переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией в Мехико. При этом венесуэльская оппозиция с выборов президента страны в 2018 году, когда Николас Мадуро был переизбран на этот пост, бойкотирует выборы.