Вашингтон, 1 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Операция США по эвакуации людей из аэропорта Кабула была проведена чрезвычайно успешно, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки», — сказал Байден во время выступления в Белом доме.

По его словам, в течение нескольких недель военные «рисковали своими жизнями, чтобы вывезти из страны американских граждан, афганцев, которые помогали им, граждан стран-союзниц и партнеров и других людей на борту самолетов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что он был вынужден выполнять соглашение, заключенное предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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