Кемерово, 1 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области, сегодня, 1 сентября, стартует проект «Пушкинская карта». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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Напомним, инициатором проекта выступил президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня.

«У кузбасских школьников и студентов появилась замечательная возможность бесплатно посещать культурные мероприятия не только в нашем регионе, но и путешествуя по стране. Таким образом создаются условия для активного привлечения молодежи к изучению художественной культуры и искусства, становится доступнее все многообразие культурной палитры региона, российского и мирового искусства. Нашим учреждениям культуры акция поможет оценить предпочтения молодежи, подобрать репертуар, отвечающий запросам юной аудитории», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отметим, что при помощи специальных электронных карт школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет смогут оплачивать посещение выставок, концертов, спектаклей и других культурных мероприятий. Номинал карты — 3 тысячи рублей.