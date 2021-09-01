Барселона, Испания, 1 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Нападающий «Севильи» Люк де Йонг перешёл в «Барселону». Об этом 1 сентября сообщается на сайте каталонского клуба.

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Отмечается, что 31-летний нидерландский футболист перешёл в «Барселону» на правах аренды.

В сезоне 2020/21 де Йонг сыграл за «Севилью» 48 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

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