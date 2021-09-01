Москва, 1 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. С 1 сентября пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов общественного транспорта Москвы стала бесплатной. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна 7 Автобус. Москва. 2018

Глава столицы отметил, что жители города привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Тем не менее в наземном транспорте такой возможности не было.

«Но теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров», — написал мэр.

Правда на бесплатную пересадку действует временное ограничение. Сделать её можно в течение 90 минут с начала поездки. По оценке Собянина, эта мера сэкономит деньги примерно 500 тыс. пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. рублей. Также столичные власти ожидают, что такая мера увеличит пассажиропоток в наземном транспорте.

«Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов», — отметил Собянин.