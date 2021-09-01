Токио, 1 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Subaru представил снимки электрокроссовера Solterra. Фотографии нового кроссовера распространила пресс-служба компании.

Subaru Subaru Solterra EV

Первый серийный Solterra сойдёт с заводского конвейера в 2022 году. Новинка будет реализовываться на авторынках Японии, Северной Америки, Европы и Китая. Разработан электромобиль совместными усилиями специалистов Subaru и Toyota.

Новая модель размещается на «тележке» e-Subaru Global Platform и оснащается полным приводом.

Автомобиль Solterra выполнен в духе концепт-кара Toyota bZ4X. Внешне авто отличается только головной оптикой, накладками на колёсных арках, логотипами, а также некоторыми деталями интерьера.

Ранее компания Subaru получила в России Одобрение типа транспортного средства на рестайлинговый кроссовер Subaru Forester. В России модель появится до конца нынешнего года.

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