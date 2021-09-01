Симферополь, 1 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Туристический поток в Крым за восемь месяцев 2021 года достиг 7,2 млн человек, об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов 1 сентября. Число туристов превысило показатели рекордного 2019 года на 24%, когда в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов за весь год. За три летних месяца число туристов, посетивших Крым, оказалось в полтора раза больше, чем в 2020 году.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В целом за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года», — написал Аксёнов.

«В этом году туротрасль входит в осеннюю туристическую фазу уже готовой к высоким загрузкам как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах, подтверждая стратегическую задачу по развитию Крыма как круглогодичного курортного региона», — подчеркнул Аксёнов.

По-прежнему чаще всего туристы в Крым прибывают на автобусах и автомобилях по Крымскому мосту — так в Крым в этом году въехали 62% гостей, 30% воспользовались авиасообщением, 8% — приехали по железной дороге.