Челябинск, 1 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Образование в современных условиях имеет колоссальное значение. Об этом в своём поздравлении с Днём знаний заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Vlad2412gotik Алексей Текслер

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По его словам, оно даёт человеку целеустремлённость, веру в себя, опору для новых достижений и побед, а также обеспечивает России прорыв в будущее. «Мы по праву гордимся нашими высококлассными педагогами, талантливыми школьниками и студентами, которые каждый год добиваются успеха на всероссийских и всемирных олимпиадах», — сказал чиновник.

Он также пожелал, чтобы новый учебный год складывался у всех отлично. Педагогам и родителям Текслер пожелал благополучия и крепкого здоровья, а студентам и ученикам — хорошей учёбы и ярких свершений.